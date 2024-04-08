منة فضالي لـ دوت الخليج الفني:" اتبسطت بردود الأفعال على" كوبرا "وعيطت لما بقيت تريند" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك النجمة منة فضالي في السباق الرمضاني الحالي بـ مسلسلي" كوبرا و"محارب " واستطاعت فضالى خطفت الأنظار منذ عرض أولى حلقات أعمالها، لذلك حاور دوت الخليج الفني النجمة منة فضالي، وإليكم نص الحوار:

منة فضالى ومراسلة دوت الخليج الفني

أي الأعمال التي قدمتيها في رمضان 2024 الأقرب لقلبك؟

أنا حابة مسلسل" كوبرا " أكتر لأنه كوميدي ودور جديد أول مرى اشتغله مبسوطة بشخصية حنان وحاولت أعمله بوجهه نظري أنا مشتغلتش على الدور بسبب ظروفي الصحية، أما عن مسلسل محارب شاركت فيه بسبب المخرجة شيربين عادل وبسبب إنه دور جديد عليا وهي فتاه قعيدة.

منة فضالى

ماذا عن تحضيراتك لمسلسل كوبرا ؟

أول ما اتعرض عليا “كوبرا”كنت قلقانة جدًا من مساحة الدور ولكن فهمت أنها مراحل قبلت الدور لأنه كان لذيذ وخفيف جدًا.

ماذا عن العمل مع النجم محمد إمام؟

من أول أسبابي للموافقة على المسلسل إني هشتغل مع النجم محمد إمام وأنا من زمان كان نفسي اشتغل معاه.

منة فضالى ومحمد إمام

هل كنتي متوقعة ردورد الأفعال على شخصية حنان ؟

لأ متوقعتش، اتخضيت من ردود الأفعال بعد ظهوري في الحلقة الأولى وعيطت لما ظهرت تريند اتبسطت جدًا أنه دور صغير وعلم مع الجمهور.

ما رأيك في وجود كزبرة في مسلسل" كوبرا "؟

كزبرة اختيار موفق من محمد إمام وعاملين دويتو حلو مع بعض، مبسوطة لنجاح كزبرة وهو شخصية جميلة ولذيذ.



هل مسلسل كوبرا يحتاج أكثر من ١٥ حلقة؟

لأ، فكرة المسلسل حلوة والتطويل مش في صالح المسلسل إلا لو أحداث أكثر ومن وجهه نظري ١٥ حلقة افضل.



ما الصعوبات التي وجهتك في مسلسل محارب ؟

كان عندي صعوبة في إني مش بتحرك خالص لأنها شخصية قعيدة، ممكن مشهد تصوير ياخد ٤ أو ٥ ساعات فكل ده مكاني مش بتحرك.

ماذا عن كواليس العمل مع أحمد زاهر؟

أحمد زاهر صديق ومش أول مره نشتغل مع بعض أصبح بينا كيميا ولما بكون بشتغل مع حد من أصدقائي بكون مرتاحة أكثر.

منة فضالى وأحمد زاهر

هل منة فضالي من الممكن أن تقدم أدوار إغراء، وما هي الخطوط الحمراء لديك؟

لأ، أنا مش بعمل إغراء ومش هينفع اعمله لأنه مش شكلي ولا شيب جسمي ينفع الإغراء له معايير معينة مش موجودة عندي، ومش بحب أقول خطوط حمراء عشان بعض الزميلات بيزعلوا.