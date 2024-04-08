نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مميزة للأوبرا عقب انتهاء عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الثقافة المصرية فعاليلتها الابداعية حيث تشهد دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نشاطًا فنيًا مكثفًا عقب انتهاء عيد الفطر المبارك وتستمر فعاليات موسمها الفني 2023-2024 خلال شهر إبريل على كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

فرقة أوبرا القاهرة

فعلى المسرح الكبير تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة عرض اوبرا كارمن الذي وضع موسيقاه الفرنسي جورج بيزيه قيادة المايسترو نادر عباسي ومن اخراج حازم طايل وتصميم الديكور محمد عبد الرازق والاضاءه لياسر شعلان، مدرب الكورال مينا حنا وتصميم رقصات ارمينيا كامل وذلك أيام الخميس والجمعة، الأحد 18، 19، 21 إبريل، كما يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلين الأول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا السبت 20 إبريل، والثاني بقيادة المايسترو نادر عباسي ومشاركة عازف البيانو سيف الدين شريف مع كورال أكابيلا السبت 27 إبريل، كذلك يلتقى الموسيقار عمر خيرت بجمهوره ليلتين متتاليتين الثلاثاء والاربعاء 23، 24 إبريل، وتقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا الخميس 25 إبريل، كما تحتفل الأوبرا بعيد تحرير سيناء من خلال الواعدين بمركز تنمية المواهب الجمعة 26 إبريل، وتتوالى سلسلة عروض المشروع الفني100 سنة غنا بحفل للنجم علي الحجار يقام الأحد 28 إبريل.

حفل هاني شاكر

وبمناسبة أعياد الربيع يحيي النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي حفلا الإثنين 29 أبريل، إضافة إلى حفل لأوركسترا أوبرا القاهرة الثلاثاء 30 إبريل.

أبرز حفلات المسرح الصغير

ويستقبل المسرح الصغير حفلا للفنان حازم شاهين وفرقته الخميس 18 إبريل، كما تحيى فرقة سداسي شرارة حفلًا الجمعة 19 إبريل، وتقدم مجموعة الأوبرا لموسيقى الحجرة بإشراف عازف الفيولينة محمود عثمان حفلًا الأحد 21 إبريل،ويقام حفل لفرقة موازييك للفنون بقيادة محمد شرارة الثلاثاء 23 إبريل، وتتواصل فعاليات النشاط الثقافي والفكرى بلقاء لنادى السينما الأربعاء 24 إبريل، كما يقدم عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم حفلا السبت 27 إبريل، وتقدم فرفة كايرو كلاسيكال انسامبل بقيادة وسام احمد امسية موسيقية الاثنين 29 إبريل ويحيى عازف البيانو مصطفى جرانة حفلا الثلاثاء 30 إبريل.

حفلات المسرح المكشوف

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات لكل من فرقة جلاس اونيون الاربعاء 19 ابريل، ماركو ممدوح الخميس 25 أبريل، إيهاب عز الدين الجمعة 26 أبريل، الموسيقار فتحى سلامة الأحد 28 أبريل.

مسرح الجمهورية

ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة هى موسيقي الريبيتيكو ( اليونان ) الاثنين 15 ابريل، مسرحيات موسيقية ( نيفين علوبه ) الجمعة 19 إبريل، مركز تنمية المواهب الاحد 21 ابريل، عرض ريا وسكينة لفرقة فرسان الشرق للتراث ايام الخميس، الجمعة والسبت 25،26، 27 إبريل.

مسرح معهد الموسيقى العربية

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا الجمعة 19 أبريل، كما تتواصل سلسلة كلثوميات مساء الأحد 21 أبريل، إلى جانب أمسية ثقافية تقام مساء السبت 27 أبريل.

حفلات أوبرا الإسكندرية

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من السهرات الثقافية والفنية المتنوعة التى تقام على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " هى صالون اوبرا الاسكندرية الثقافي الأثنين 15 أبريل، فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربي الخميس 18 أبريل، عازف البيانو والموزع الموسيقى عمرو سليم السبت 20 أبريل، بالإضافة إلى ليلتين ضمن الاحتفال بعيد تحرير سيناء لمركز تنمية المواهب الثلاثاء والأربعاء 23، 24 إبريل، أوركسترا وتريات أوبرا الاسكندرية الجمعة 26 إبريل، ولقاء لنادي السينما السبت 27 إبريل.





حفلات مسرح أوبرا دمنهور

ويقام على مسرح أوبرا دمنهور أمسية ثقافية الأثنين 22 أبريل، كما يقدم أوركسترا النور والأمل حفلًا الجمعة 26 أبريل، إلى جانب حفل لطلاب مركز تنمية المواهب الأحد 28 أبريل.