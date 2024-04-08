نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخراج بتول عرفة.. أحمد سليم ينتهي من تصوير 4 أغنيات في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الفنان المصري أحمد سليم من تصوير أربع أعمال غنائية باللهجة المصرية، واستغرق تصوير الكليبات نحو شهر في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

كليب جديد للمطرب أحمد سليم

وانتهى تصوير الكليب الرابع قبل ساعات، واستغرق تصويره مدة يومين بين عدة مناطق لبنانية، وقدم المخرج فادي حداد أفكار جديدة ومختلفة تتناسب مع مواضيع الأغاني التي صُورت.

أنماط موسيقية متنوعة

يُقدم احمد سليم في أغنياته التي صُورت في لبنان أنماط موسيقية منوعة، وتحمل الأغاني عناوين "هنغير جو" و"شوية دلع" و"يا نجوم الليل" و"قلبي دايب".

أحدث أغاني أحمد سليم

من جهة ثانية، من المُقرر أن تصدر خلال الأسابيع القادمة أغنية جديدة لـ أحمد سليم بعنوان "فنان"، وتصدر على على طريقة الفيديو كليب حصريًا على اليوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

يحمل فيديو كليب أغنية "فنان" توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة، والأغنية باللهجة المصرية ومن انتاج لايف ستايلز ستوديوز.