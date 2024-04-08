نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تنورة وفرح بلدي" تشعلان أجواء احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان في الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء أمس الأحد،توافد لفيف من أهالي محافظة الغربية، وذلك لمتابعة الليلة الثقافية والفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ووفق البرنامج الثقافي المعد من وزارة الثقافة.

استعراضات فرقة القلوب البيضاء

هذا وقد شهدت الليلة التي جاءت بالتعاون مع جمعية رواد قصر ثقافة المحلة عرضًا فنيًا مميزًا قدمته فرقة "القلوب البيضاء" لذوي الهمم بقيادة المدرب الفنان خالد قنيدة، والتي استطاعت الاستحواذ على تصفيق وإعجاب الحضور، من خلال تقديم العديد من التابلوهات الاستعراضية ومنها: التنورة وفرح البلدي.

صالون ثقافي

وضمت الليلة عقد صالون ثقافي بعنوان "في محبة القرآن الكريم"، والذي أداره الأديب جابر سركيس، مدير عام ثقافة الغربية السابق، حيث شهد الصالون عددا من كلمات الضيوف د. محمد حسني، والفنان محمد الحلو والمخرج هشام القاضي للحديث عن رواد التلاوة في مصر والوطن العربي، ودور الأزهر الشريف في تحفيظ القرآن وتدريس علومه، فيما تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة القرآن الكريم.

ليالي رمضان بمسرح 23 يوليو بالمحلة

يذكر أن قصور الثقافة قد نظمت العديد من الفقرات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية، ضمن احتفالاتها بشهر رمضان المبارك، حيث استقبل مسرح 23 يوليو بالمحلة 7 ليال متتالية، تم خلالهم تقديم عدد من العروض الفنية لفرق: الغربية للفنون الشعبية، طنطا للموسيقى العربية، فريق مواهب شابة، فرقة كورال أطفال المسرح، كفر الزيات للموسيقى العربية، غزل المحلة للموسيقى العربية، محمد فوزي للموسيقى العربية، وفريق الفراشات للباليه والرقص التعبيري.