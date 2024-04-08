مسلسل “كوبرا” ترند منصة X بعد عرض الحلقة الـ12

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “كوبرا” مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد عرض الحلقة الـ12 على قناة MBC مصر.

ملخص الحلقة الـ12 من مسلسل كوبرا

شهدت الحلقة 12 من مسلسل "كوبرا"، الذي يقوم ببطولته محمد إمام، تطورات مشوقة ومثيرة، بدأت الحلقة بـ "كوبرا" يتنكر في شخصية "خليل"، قبطان سفينة، ويخدع الأشخاص من حوله للحصول على بدلة نجله "فريد" ويسافر بها إلى لبنان.



وتتواصل الأحداث في الحلقة، حيث توجه "شيخون "مجدي كامل إلى "جمال هلال" ليستلم الهارد الذي يبحث عنه "عزيز الخيال" لاستخدامه ضد "كوبرا"، وما تفاجأ به "شيخون" هو أن الهارد يحمل اعتراف شقيقه "حربي" بقتل فرد أم البنك وليس "كوبرا".

وفي تطور مثير في الحلقة 12 من مسلسل "كوبرا"، يثور شيخون ويهدد "جمال" بعدم تسليم الهارد، لكن يخبره "جمال" بأن الحفاظ على الهارد معه يصب في مصلحتهم.

في لبنان، يزور كوبرا صديقه "سلطة" (أوس أوس) ويطلب الإقامة لديه للاختباء من الشرطة، وتأتي المفاجأة لكوبرا عندما يكتشف أن "سلطة" يتعامل مع رجال الشرطة في لبنان.

ومع استمرار تطور الأحداث، يتم إطلاق سراح شقيقة "كوبرا" الصغرى، التي تذهب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عما حدث، ولكنها تفقد الوعي وتنقل إلى المستشفى.

في الوقت نفسه، يتم اعتقال "شيخون" ويتهمه الضابط "محمود عبد المغني" بالتورط في جريمة قتل، مما يضيف توترًا إضافيًا إلى الأحداث الملتهبة في الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل كوبرا





يُعرض مسلسل "كوبرا" عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عند الساعة 10 صباحًا. كما يعرض على قناة إم بي سي مصر 2 في الساعة 1:30 صباحًا، ويُعاد الساعة 5 مساءً، ويتوفر أيضًا على منصة "شاهد".

أبطال مسلسل كوبرا





أبطال مسلسل "كوبرا" يتضمنون محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين المميزين، بينما يتولى تأليف العمل أحمد محمود أبوزيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.

قصة مسلسل كوبرا

يتناول مسلسل "كوبرا" قصة محمد إمام بدور "كوبرا"، صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في حياته اليومية.