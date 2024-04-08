نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق لطفي يتعهد بتغيير النهاية.. ملخص الحلقة 29 من العتاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرضت منذ قليل الحلقة 29 من مسلسل العتاولة وشهدت الحلقة تطور كبير بالأحداث.



تبدأ أحداث الحلقة بمقتل عيسى الوزان لـ هندية زوجة الدخاخني، ويواجهه بخيانتها له، ومحاولاتها المستمرة للاستيلاء على قطعة الآثار، ويقوم بقتلها ضربًا بالرصاص.

تذهب مي كساب (عيشة) إلى زينة (حنة) بالمستشفى وتحاول قتلها بحقنة هواء لكن امها تنقذها فورا.



يحاول عيسى الوزان قتل عسلية ويطلب منه أن يجلب التمثال مقابل حصوله على 2 مليون دولار، ويفاجأ بأن عسلية يعمل مع نصار ولن يخونه.



يذهب نصار وخضر إلى المينا محل عمل عيسى الوزان ويقومان بالاستيلاء على أمواله، وتضع عيشة لعيسى الوزان مادة سامة في طعامه كل يوم لأخذ بحقها منه.

تختتم الحلقة بمشهد مواجهة قوية بين طارق لطفي وباسم سمرة قائلّا:"المصلحة عندي أنا، خليك معايا، عايزك تفهم أن المسلسل خلاص خلص، وكلها كام مشهد وتتر النهاية ينزل والناس على القهاوي هتقف على رجليها وتسقف والسوشيال ميديا هتتقلب، هيقولك نهاية غير متوقعة،

الشر انتصر على الخير، سيد المعلمين المعلم عيسي الوزان حط على العتاولة، واحتمال كبير أوي المستشار تركي آل الشيخ يزرفني مكالمة ونلاقي نفسنا في چوى أووارد، عايز تموت في المشهد الأخير مع نصار أخوك تمام عايز تكمل معايا فالجزء التاني براحتك، بس قبل ما تجاوب الجزء الثاني فلوسه هتبقي أكتر وهيكسـر الدنيا أكتر وأنا بحبك أكتر".

ليرد خضر:"هو أنا مقولتلكش، مش أنا قررت أغير النهاية لأنها لسه متصورتش، بكرا الساعة 7 على MBC masr بعد رامز ".



مواعيد مسلسل العتاولة





ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد

قصة مسلسل العتاولة



تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة





مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى