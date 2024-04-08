تعرف على القنوات الناقلة للحلقة الأخيرة من مسلسل بيت الرفاعي

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب الجمهور الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، حيث أعلنت قناة on موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي والذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني لعام 2024 ويتطرق من خلاله إلى تجارة الآثار والصراع على الميراث.

القنوات الناقلة لمسلسل بيت الرفاعي

يُعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 21 على قناة on في المواعيد الآتية:

في تمام الساعة الـ 9 مساء، بينما تأتي الإعادة فى تمام الساعة الـ 1:30 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة الـ 9:15 صباح اليوم التالي، ويُعرض أيضًا على قناة ON Drama في المواعيد التالية: الساعة 12 منتصف الليل

والإعادة الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 4:30 مساء ويُعرض المسلسل أيضًا عبر منصة Watch iT



أبطال المسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما العربية، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول انقسام وفك رباط عائلة بيت الرفاعي بعد موت كبيرهم الحج محمود الرفاعي الذي يعمل في الآثار، مما سيحدث منافسة وصراع على مقعد الكبير، حيث يحاول أحد أشقاء الفنان أمير كرارة وهو الفنان أحمد رزق التخلص منه وقتله ومنعه من الميراث بشتى الطرق.

يشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دول“كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك كورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق