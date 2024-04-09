نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض الحلقة الآخيرة من مسلسل" قلع الحجر " في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

بدأت أحداث الحلقة 29 لمسلسل "قلع الحجر" بخطف أبو يحيى ابنه، ويجبر العمدة فرماوي زوجته الثانية سلسبيل العيش معه لكي يتربي الاولاد مع بعضهم.



وتصرخ بنت العمدة فرماوي في وجه زوجته الثانية سلسبيل وتقول لها انتي خطافة الرجالة يا بنت الداية، ليصرخ العمدة فرماوي في وجه بنته ويقول لها اسكتى، لتقول له حرام عليك أخويا وأمي منهارين.

يصلح شيخ قلع الحجر جميع العائلات بين الشواكيش والعمامرة والمنزلاوية، ويبارك العمدة فرماوي لفرح كريمان.



وتنتهي الحلقة بغضبان كريمان والرفض من زواجها من رجل ثاني غير مهدي.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

