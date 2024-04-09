نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد العزيز مخيون يكشف عن كواليس دوره في مسلسل جودر وصعوباته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان عبد العزيز مخيون، أن الصعوبات في مسلسل جودر تتمثل في الملابس والديكور والمكياج، موضحًا: "هذه المسائل فيها خشونة، فأنا استخدمت لحية ثقيلة في هذا الجو الصعب، كما أن ملابسي كانت قريبة من الخش والعصا التي كنت أمسكها وزنها 12 كجم".

كواليس تصوير مسلسل جودر

وأضاف عبد العزيز مخيون، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: "كما أن حفظ الحوار كان من الصعوبات التي مرينا بها في المسلسل، بالإضافة إلى التصوير ليلا في منطقة السادس من أكتوبر بمكان مكشوف".

وتابع الفنان: "كانت هناك مشاهد كثيرة صعبة في المسلسل، مثل مشهد بصحراء الفيوم، وكان معي آيتن عامر، وفي هذا المشهد حدثت عاصفة خفيفة، والمنطقة رملية فدخلت الرمال في عيوننا، وهذا الموقف كان صعبا للغاية لأننا كنا ملزمين بعدم غلق عيوننا، ولم يكن ينفع أن نغسل وجوهنا بسبب المكياج".

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.