نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يجمع نجوم الفن والاعلام على مائدة الإفطار في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص الملحن والشاعر عزيز الشافعي ، على دعوة نجوم الوسط الفني والإعلامي وعدد من أبرز صناع الأغنية على مائدة الإفطار في إحدى المطاعم في التجمع الخامس.

حيث أعرب "عزيز "عن فرحته وسعادته من خلال مشاركته بمجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بالصور بتعليقاً قال فيه :"اللي بينا حياة وأكثر... شكرا لكل صحابي وزمايلي اللي نوروني النهاردة ويارب دايماً متجمعين وفرحانين".



وكان من ضمن الحضور أيضًا الشاعرة منة القيعي، والمطربة ساندي، والمهندس الصوت هاني محروس وزوجته، والموزع أحمد عادل، نابلسي، والصحفية مريم عوض والصحفي مصطفى القصبي ،أمجد زاهر ، ومحمد عاشور، وسام عبد المنعم، أمين نبيل وأحمد الموجي وطارق مدكور وأسامة الهندي والنابلسي ومريم عوض وغيرهم من المشاهير.

من جهته، أعرب الشافعي عن سعادته وامتنانه للحضور الكريم في هذا الحدث، مؤكدًا أنه يشعر بفخر كبير لتقدير الجمهور والمهنيين لأعماله الفنية. كما أعرب عن أمله في أن تستمر رحلته الفنية بالتألق والنجاح، وأن يستمر في تقديم الموسيقى والأغاني التي تلامس قلوب الجمهور.



آخر أعمال عزيز الشافعي

حقق عزيز الشافعي نجاحاً باهرًا في أعمال شهر رمضان ٢٠٢٤ دليد على مدى موهبته واحترافيته في المجال الموسيقي والشعري،وتعزز هذه النجاحات مكانته كواحد من أبرز الفنانين والمبدعين في الوطن العربي، ومن أبرزها أغنية الكلمة الحلوة للهضبة عمرو دياب.

وأغنية ديمًا مع بعض للنجمة إليسا، وأغنية الساعات الحلوة مبتخلصش للنجمة أنغام والنجم محمد رمضان.

وتتر مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، وغيرها من الأعمال.

