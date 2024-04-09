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أحمد جودة - القاهرة - اشادت نقابة المهن التمثيلية بمسلسل “ حق عرب' وعلق المؤلف محمود حمدان على هشه الإشادة عبر موقع التواصلةالاجتماعي فس بوك قائلًا ” مؤلف نقابه المهن السينمائيه، بالنسبه لجمهور حق عرب تحبوا الحلقه الاخيره عرب يموت ولا يعيش ؟، اللي هتطلبوه هو اللي هيتنفذ"

نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "حق عرب" ومؤلف المسلسل يرد

مواعيد مسلسل “حق عرب”

وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة.

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

ويتم عرض المسلسل عبر هذه القنوات:-

قناة on dream الساعة ٩ مساءً.

و قناة on الساعة ١٢ صباحًا.

أبطال مسلسل “ حق عرب "

يشارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة.