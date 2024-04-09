نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوك حول ممرضة الحضانة وآسر ياسين يقترب من ابنه.. ملخص الحلقة 14 من دون سابق إنذار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الحلقة 14 من مسلسل دون سابق إنذار تطور كبير بالأحداث.



وبدأت أحداث الحلقة بمشهد فلاش باك لعام 2016 أثناء ذهاب آسر ياسين (مروان) وزوجته عائشة بن أحمد (ليلى) إلى الحضانة للأطمئنان على ابنهم حديث الولادة وتظهر ممرضة تراقبهم من بعيد.



يواصل مروان وليلى البحث على ابنهم في الشوارع بعد هروبه من المستشفى، ويجدوه وعند التحدث معه يكشف لهم أنه عرف حقيقة الأمر وأنه ليس ابنهم.



وفي تلك اللحظة يصل مروان إلى عنوان الممرضة سحر التي كانت مسؤولة عن الحضانة، وتتهرب من إجابة السؤال عليه، ويشك أنها قامت بتدبيل ابنه نظرًا لمعرفته بالصدفة أنه نفس تاريخ ميلاد ابنه.

استقبل أحمد خالد صالح (حسن )مداخلة هاتفية من أحد الأشخاص الذين يطالبون شراء الأرض الخاصة به، بعد عدة محاولات استمرت لأسابيع يحاول فيها بيع الأرض من أجل الخروج من أزمته المادية.



مواعيد إعادة مسلسل دون سابق إنذار

ويكون موعد إعادة دون سابق إنذار في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.



فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.