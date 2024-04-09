نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الله لـ "دوت الخليج الفني": الدراما الشعبية هي قوام الشعب المصري.. وسعيد بدوري في "حق عرب"(حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع الفنان أحمد عبد الله، جذب قلوب الجمهور وعقولهم بدور “سيحة”، الصديق المقرب الثاني لـ "عرب السويركي" والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، وحاور “دوت الخليج الفني” الفنان أحمد عبد الله ليحدثنا عن دوره في مسلسل "حق عرب "،وإليكم نص الحوار:

كيف تم ترشيحك لمسلسل " حق عرب " ؟

تم ترشيحي لمسلسل " حق عرب" من قبل المخرج إسماعيل فاروق، وهذا ليس أول تعاون فني بينا.

أحمد عبد الله (سيحة)

ماذا عن كواليس العمل؟

الكواليس كانت ممتعة ومرحة للغاية وكان يوجد كيمياء بين المخرج إسماعيل فاروق والفنان أحمد العوضي حتي يظهر بهذا الشكل المبهر، وكان الجميع يساعد بعضهم البعض.



تشارك بأكثر من عمل في وقت واحد لم يحدث تعارض في الوقت؟

كان يوجد بالتأكيد تعارض في الوقت ولكن المخرجين المنفذين يقوموا بحل هذا التعارض.



الدراما الشعبية تسيطر هذا العام أكثر من الأعوام السابقة.. من وجهة نظرك كمشارك وكمشاهد التركيز على دراما محددة إيجابي أم سلبي ؟

هذا طبيعي أن يتم التركيز على الدراما الشعبية لأن الدراما الشعبية هي القوام الرئيسي للشعب المصري وخاصةً في سباق مكون من ٣٠ عمل فأكثر.





كيف تلقيت ردود أفعال الجمهور على دورك؟

سعيد بردود الأفعال عن دوري، والدور مختلفة وخاصةً أنه صديق جيد لعرب السويركي أو أحمد العوضي والجمهور يحب العوضي فسيحب من يحبه.



في أولي الحلقات استخدم تقنية de agin، ما رأيك في هذه التقنية ؟

تقنية لطيفة تستخدم في تعايش الجمهور في مشاهد الرجوع إلي الماضي أو ما يسمي " الفلاش باك".

هل ستسود تقنيات الذكاء الإصطناعي الفترة المقبلة الدراما المصرية ؟ وهل هي نافعة أم ضارة للفنانين ؟

بالتأكيد تكون نافعة، لأنها ستساعد في مشاهد من الصعب أن يمثلها الفنان أبرزها الأكشن والجرافيك والخيالي، ولكن ضررها أن نستخدم في مشاهد بها مشاعر.

ما أحب المشاهد لقلبك في جميع الأعمال الذي شاركت به ؟

مشاهد تظهر محبة سيحة تجاه صديقه المقرب عرب السويركي وتضحيته من أجله، وبعض المشاهد .

عرب وسيحة

ما العمل الذي شاهدته في رمضان وأعجبك؟

مسلسل " الحشاشين" ومسلسل " العتاولة" ومسلسل " مسار إجباري " ومسلسل " نعمة الأفاكوتو" ومسلسل " دون سابق إنذار "



ما رأيك في انتقادات اللغوية عن مسلسل " الحشاشين"؟

أنا أحببت المسلسل بهذا الشكل ولم أشعر بمشكلة، إذا أحببت المسلسل استمتع به دون أن أنظر إلي عاق.

صف هذا السباق الرمضاني بالنسبة لك؟

سباق رمضاني قوي وممتع وجميل للغاية، فسباق مليئ بالشعبي والتاريخي والتشويقي والاجتماعي.

ما الدور أو الشخصية التي تتمنى تقديمها؟

شخصيات عديدة ولكن أبرزها شخصية المواطن المصري البسيط.



ما الأعمال القادمة لك؟

أعمال عديدة ولكن سأعلن عنها بعد السباق الرمضاني الحالي.