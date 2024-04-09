محمد إمام يشوق متابعيه للحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا"

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان محمد إمام متابعيه للحلقة الأخيرة من مسلسل "كوبرا"، المقرر عرضها اليوم عبر منصة شاهد الإلكترونية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



نشر محمد إمام صورة البوستر الرسمي لمسلسل كوبرا، وعلق عليه قائلًا:" جاهزين للحلقة الأخيرة اللي فات كوبرا واللي جاي كوبرا تاني خالص استنوا أقوى حلقة في رمضان إن شاء الله، الليلة على منصة شاهد وبكرة على قناة mbc مصر".



مواعيد عرض مسلسل كوبرا

يُعرض مسلسل "كوبرا" عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة 10 مساءً، ويُعاد عند الساعة 10 صباحًا، كما يعرض على قناة إم بي سي مصر 2 في الساعة 1:30 صباحًا، ويُعاد الساعة 5 مساءً، ويتوفر أيضًا على منصة "شاهد".

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل "كوبرا "بطولة محمد إمام، ومجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين المميزين، بينما يتولى تأليف العمل أحمد محمود أبوزيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.

قصة مسلسل كوبرا



يتناول مسلسل "كوبرا" قصة محمد إمام بدور "كوبرا"، صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في حياته اليومية.