نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفلًا غنائيًا في الكويت يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعه من أغانية المميزة.

تصريحات رامي صبري عن أغنية النهايات أخلاق

وفي سياق آخر، حل الفنان رامي صبري مؤخرًا ضيفًا على برنامج "أجمد 7" الذي تقدمه الإعلامية جيهان عبد الله عبر نجوم إف إم، وتحدث خلاله عن أعماله الفنية وألبوم "النهايات أخلاق".

وقال رامي صبري أنه انجذب لأغنية «النهايات أخلاق» عندما عرضت عليه لأول مرة، مُعلقًا: «الأغنية رائعة جدًا وجذبتني من أول ما عرضت عليّ وقلت إنها هتكون اسم الألبوم، وللأسف أصبحت النهايات هي أسهل حاجة في عصرنا الحالي خصوصا في ظل المسؤوليات المحيطة بنا، وهو أمر يقع على عاتق الرجال بشكل كبير ومهم تكون فعلا النهايات أخلاق».

وأكد رامي صبري، على أن الأغنية جاءت له عن طريق الصدفة، قائلًا: «أغنية (النهايات أخلاق) ليس ورائها أي قصة ولكنها جاءت لي صدفة، وأرسلها لي الموزع وسام عبد المنعم وأحببت الموضوع المختلف في كلماتها، وعجبتني أنها مرتبطة معي بالسوشيال ميديا ودائما نقرأها على بعض المنشورات المنتشرة كثيرا»

والجدير بالذكر أنه قد حققت أغنية "النهايات أخلاق" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها حيث قد وصلت نسبة مشاهداتها نحو مليون و200 ألف مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية النهايات أخلاق

وأغنية "النهايات أخلاق" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم، وقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.