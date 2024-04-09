نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى الإتربي:" السقا كان لاممنا حواليه في "العتاولة".. وحبيت لقب قنبلة الجيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة هدى الإتربي عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته بشخصية “دينا رفارف” التي قدمتها في مسلسل “العتاولة” الذي عرض في سباق دراما رمضان 2024

تصريحات هدى الإتربي



وأكدت هدى الإتربي خلال لقاءها في أحد البرامج الفنية أن نجاح المسلسل سببه الرئيسي هو كواليس التصوير وقالت: "الحمدلله كنا محظوظين إن كلنا حابين بعض وكنا شلة وقاعدين مع بعض وبنفطر في رمضان يوميًا سوا وكنا صحاب على الرغم إننا تعبنا جدًا لأننا بنصور من آخر نوفمبر، لكن الحمدلله النجاح مفرحنا ومبسوطة بردود الفعل عن دينا وحبيت لقب قنبلة الجيل ".



ووجهت الإتربي العديد من الرسائل لأبطال العمل خلال اللقاء، قائلة: "أحمد السقا كان هو اللي لاممنا حواليه طول فترة التصوير وبيساعدنا في كل مشهد حتى لو هو مش فيه واتفاجأت من خفة دم طارق لطفي في الكواليس وحبيت كاريزما باسم سمرة ودمه الخفيف طول الوقت قدام الكاميرا وخارج التصوير واعتبرت شخصية عيسى الوزان الكراش بتاعي"



وأعربت هدى الإتربي أيضًا عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع الفنان محمد التاجي، وميمي جمال، قائلة: "كنت مبسوطة جدًا في كل مشهد مع أستاذ محمد التاجي والأستاذة ميمي جمال من كتر ما حبينا بعض الناس شبهتنا ببعض كأني بنتها فعلا أما الفنانة فريدة سيف النصر أبدعت في شخصية سترة وبعتبرها رمانة الميزان للمسلسل".



وكشفت الإتربي عن كواليس مشهدها الكوميدي في أحداث المسلسل وهي تغني أحد أغاني الفنانة الشعبية الراحلة "شفيقة" وقالت: "المشهد كان عفوي جدًا بس هو مقدمة لمفاجأة عندي وإني ناوية أعمل أغنية قريب مفاجأة ومش هتكون أغنية درامية خالص".

أبطال العتاولة



يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.