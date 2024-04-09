هكذا هنأت منة فضالي جمهورها بعيد الفطر

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة منة فضالي، جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت منة فضالي مقطع فيديو قالت فيه:"كل سنة وانتم طيبين عيد سعيد عليكم جميعًا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وحابه أشكركم على تعليقاتكم و تشجيعكم ليا عن أدواري في مسلسلات رمضان ”.

أحدث أعمال منة فضالي

ومن ناحية أخرى، تشارك منة فضالي في مسلسل "كوبرا" من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، وأحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي وآخرين، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخرج أحمد شفيق، وتدور أحداث مسلسل "كوبرا" فى دراما شعبية حول علي كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا وأصدقاء السجن القدامى.

منة فضالي في مسلسل محارب

وأيضًا تشارك في مسلسل "محارب" الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي، من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

ويعرض مسلسل محارب على قناة «cbc» في تمام الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرًا، والأخرى 3:45 عصرًا، كما يعرض مسلسل محارب يوميًا وبشكل حصري على قناة CBC دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساءً.

آخر أعمال الفنانة منة فضالي

وكان اخر اعمال الفنانة منة فضالي هو مشاركتها في الموسم الرمضاني 2023، في عدد 3 مسلسلات ومنها مسلسل «سره الباتع»، والمسلسل السوري، «مقابلة مع السيد آدم ٢»، جعفر العمدة، ويعد جعفر العمدة أكثر المسلات التي حققت من خلالها نجاحها كبيرا من بطولة محمد رمضان، زينة، وإيمان العاصى، منة فضالي، مي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، تامر عبدالمنعم، وطارق الدسوقى، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث مسلسل «العمدة» لـ محمد رمضان في حي السيدة زينب، ويلعب محمد رمضان شخصية «جعفر العمدة»، المتزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، ونتابع رحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة.