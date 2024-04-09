نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنانات ظهرن في مسلسلات رمضان بفساتين الزفاف.. تعرف عليهن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطل عدد كبير من النجمات في النصف الثاني من رمضان 2024 بفساتين زفاف في العديد من المسلسلات، من بينهم الممثلة مروة أنور التي ظهرت بفستان أبيض بسيط في مشهد عقد قرانها ضمن أحداث مسلسل "مليحة"، من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمروعرفه، تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي منزلها في الإنتفاضة التي حدثت عام 2000، وخلال رحلة معاناة مليحة تتقابل مع ضابط مصري على الحدود الليبية يدعى «أدهم» وتقع في حبه أثناء محاولته للعودة إلى قطاع غزة.

الفنانة مريم الجندي

بينما ظهرت الفنانة مريم الجندي بفستانين في مسلسلين مختلفين، من بينهما مسلسل "كوبرا"، من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، وأحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي وآخرين، من تأليف أحمد أبو زيد، وإخرج أحمد شفيق، وأيضًا ظهرت في مسلسل "العتاولة"، بفستان زفاف.

مي كساب

وأيضًا مي كساب ظهرت في مسلسل "العتاولة"، تدور أحداث العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، يظهر خلاله السقا بدور حرامي وفتاح خزن محترف، ويعمل مع شقيقه الأكبر طارق لطفي، ويعيش السقا قصة حب مع زينة ضمن الأحداث والتي تقع في مدينة الإسكندرية، العمل من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

سمية الخشاب

وارتدت سمية الخشاب فستان أبيض أنيق في مسلسل "بـ100 راجل"، ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية، إنتاج ممدوح شاهين، إخراج إبرام نشأت، تأليف محمود حمدان، يشارك في بطولته نانسي صلاح، محمد رضوان، محمود عبدالمغني، محمد عبدالعظيم، هالة فاخر، إبراهيم السمان، محمد القس، ويعرض مسلسل بـ 100 راجل، في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 11:00 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 3:30 صباحًا، عبر قناة النهار، ويعرض في تمام الساعة 9 مساءً عبر قناة صدى البلد، وفي تمام الساعة 12 منتصف الليل عبر قناة صدى البلد 2.