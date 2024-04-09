نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة 29 من مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضمنت أحداث الحلقة 29 من مسلسل “حق عرب” أحداث تشويقية ومفاجأت عديدة مختلفة لعرب السويركي وعبد ربه.

ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسل “ حق عرب ”

بدأت الحلقة ٢٩ من مسلسل “حق عرب” بفضح صباح الجياش سر حقيقة أن عرب نجلها الحقيقي وقامت بتبديله بينه وبين أنغام حتى تستطيع أن تحميه.

حق عرب

حق عرب

ووقف في صدمة الجميع بما تقوله وذهب عبد ربه إلى المغلة وفقد الوعي، في تواجد سميحة التي استطاعت أن تأخذ والدها إلى منزلها وفعلت مثل ما فعلت صباح الجياش بأمر من عبد ربه بنقل كل ما لديه لها بأمر من رباح أبو الدهب.

حق عرب

و في منزل عرب يسأل عرب ماجدة هل هو نجلها الحقيقي أم لا؟، فتعجبت ماجدة لهذا السؤال فأخبرها بما قالته صباح الجياش وذهبت ماجدة إلى صباح لتسألها عن الذي تقوله فتؤكد المعلومة.

حق عرب

ومن كثرة تساؤلات عرب يشار محسن على عرب أن يقوم بتحليل “DNA” حتي يتأكد إذا كان نجل عبد ربه أم لا، وفي المشهد الأخير يصل لعبد ربه هاتف أن الشيخ فهيم حدث له حادثة فيذهب إليه و عندما يصل إلي المستشفي يخبره أنه كذب عليه في أشياء عديدة من أبرزها أن سيأتي ولد وسيقتله.