شاهد.. مي عمر بإطلالتين مختلفتين في إعلان "زين" لعيد الفطر

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة "زين" للاتصالات إعلانها الجديد لعيد فطر 2024، وظهرت مي عمر في المشاهد الأولى بتنورة طويلة وقميص أبيض اللون، تركب سيارتها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، تقود السيارة بلا حذاء، وفور وقوفها في شارع غريب، وضعت حذاء ذو كعب عالي في الأرض وارتدته.

الإطلالة الثانية لـ مي عمر

وفي مشاهد أخرى، ظهرت مي عمر وهي ترتدي ملابس خليجية أنيقة باللون الأزرق السماوي، وتزينت باكسسوارات ذهبية كبيرة تشبه مصوغات الخليج التراثية، وأشرف على أزياء الإعلان الاستايلست مروة عبد السميع، ومن كلمات الأغنية: "هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيدا، ولا زالت الأعياد لبسك بعده، تسلم مسروقا وتعطى مجددا، فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى، كما كنت فيهم أوحدا كان أوحد"، وهي من قصيدة "هنيئا لك العيد" لأبو الطيب المتنبي.

أحدث أعمال مي عمر

ومن ناحية اخري، عرض مسلسل "نعمة الافوكاتو" عبر قنوات mbc ومنصة "شاهد vip" في النصف الأول من الشهر الكريم، وتكون من 16 حلقة، ودارت أحداثه حول "نعمة سعيد أبو علب" التي تعمل محامية وتتخذ من قهوة بلدي مقرا لها، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل بيع منبهات ويحلم بكسب قضية وقف تجعله يرث ملايين الجنيهات، تترافع "نعمة" في قضية كبرى وتحصل للمتهم على البراءة وتأخذ أتعاب 10 ملايين جنيه، فتقرر أن تعطيها لزوجها وتخبره أنه كسب القضية التي انتظرها طوال حياته، للتغير حياة زوجها وتفاجأ "نعمة" من تصرفاته، يشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.

آخر أعمال مى عمر في الدراما

وكان آخر أعمال مى عمر في الدراما، مسلسل "علاقة مشروعة" من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، عمر رزيق، محمود فاروس، جودى مسعودى، كريم محجوب، نهال نور، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

