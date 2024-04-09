انت الأن تتابع خبر روجينا تكشف عن أصعب مشاهدها في سر إلهي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعربت الفنانة المصرية روجينا عن اعتقادها بأن أصعب مشهد في مسلسل سر إلهي، هو وفاة الابنة.

وأكدت روجينا أن المشهد موجع للغاية ولا تتمنى أن تعيشه أي أم، شعور قاسٍ حتى ولو كان تمثيلًا، فاستحضار الحزن لم يكن سهلًا خصوصاً أنها لم تكن موجودة أثناء الوفاة، حيث كانت في السجن، قائلة "لذلك هذا المشهد أتعبني كثيرًا فأنا أم أولا وأخيرًا وبسببه لم أستطع الذهاب للتصوير لمدة يومين".

وأضافت، أن الكواليس كانت ممتلئة بالود والحقيقة كل فريق عمل المسلسل هو سر نجاحه، بداية من المؤلف والمخرج وكل زملائي الفنانين والعاملين خلف الكاميرات، كلهم أدوا أدوارهم بشكل باهر وهذا هو ما أدى للنجاح الذي وصلنا إليه.

ورأت روجينا أن الجمهور يتفاعل مع هذا النوع من الدراما لأنه بعيد عن المط والتطويل، بل يعمل على التكثيف، وهذا النوع ليس سهلًا، كما يتوقع البعض، وتابعت" على العكس تمامًا فنحن نعمل على مدار الساعة وفي أماكن تصوير مختلفة فنشعر بنفس ضغط العمل ولكن مع ميزة أن الـ 15 حلقة تكون الحلقات مركزة وسريعة وأحب تكرار هذه التجربة مرة أخرى" .