انت الأن تتابع خبر أحمد العوضي يكذّب بيومي فؤاد .. وهذا ما قاله عن ياسمين عبد العزيز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلّ الفنان أحمد العوضي ضيفاً على برنامج "ع المسرح" الذي تقدّمه الإعلامية منى عبد الوهاب، حيث أكد أن الفنانة ياسمين عبد العزيز هي النجمة الأهم في الوطن العربي، كما تحدّث عن فترة انفصالهما، مكذّباً ما قاله الفنان بيومي فؤاد عن تسويق فيلم "الإسكندراني" باسمه، رغم أن العوضي هو بطله.



وقال العوضي إن قصة حبّه للفنانة ياسمين عبد العزيز ممتلئة بالنجاحات والأزمات، موضحاً: "قصتنا فيها حب ونجاح وأزمات وحروب، وفيها مرض، وهي وقفت بجانبي ليس فقط وقت زواجنا، لكن بعد طلاقنا وقفت معي، وهي النجمة الأهم في الوطن العربي، ولا أقول من أهم... بل هي الأهم".



وأكد العوضي أن حبّه لياسمين عبد العزيز لم ينتهِ رغم انتهاء زواجهما، قائلاً: "هناك فرق بين أن الزواج ينتهي، والحب ينتهي، ولا تنسوا الفضل بينكم، وما زلت أقول إنها الحب الحقيقي في حياتي، وانفصالنا أقدار، هذا لا يعني أنها ستظل الأهم في حياتي، هذا قسمة ونصيب، وانفصالنا كان راقياً على قدر احترام الناس لنا واحترامنا لأنفسنا، الناس ترى منا الحلو فنبقى قدوة أننا نصدّر طاقة إيجابية".



وتطرّق العوضي في الحديث الى فترة انفصاله عن ياسمين، قائلاً: "ياسمين عبد العزيز عندي في حياتي حاجة كبيرة، وطبيعي تأثرت نفسياً بعد انفصالنا، ولا أشعر بالكسوف إن أقول هذا وليس له علاقة بصلابتي، فهذه قصة حب كبيرة، وكل يومين هناك نجوم يتزوجون ويحبّون بعضهم، لكن قصتنا وصلت للناس لأنها كبيرة".



وعن رأيه في لقب "نمبر وان"، قال أحمد العوضي: "لم يكن لديَّ طوال عمري صراع على لقب "نمبر وإن"، لأنني أرى أنه لا يوجد رقم واحد في المطلق، الواحد هو الله، ولا يوجد شخص رقم واحد طول الوقت ولا يوجد شيء بهذا الاسم لأن هذا ليس عدل الدنيا".



وتابع: "عمري ما هقولك إني رقم واحد لأني لا أصدّقها، لأن لو كانت دامت لغيرك ما كانت وصلت إليك، حب الناس لي أفضل من نجاحي... والغرور هو بداية النهاية، يشغلني السنة القادمة أن أكون أنجح من "حق عرب"، ويهمّني حب الناس أكثر من النجاح، حب الناس هو الموضوع... أقوى واحد والناس تحبني لأن الناس تحب القوي".



وحول تصريحات الفنان بيومي فؤاد عن بيع فيلم "الإسكندراني" باسمه، وأنه هو الذي تصدّر الفيلم في السعودية، قال أحمد العوضي: كلام بيومي فؤاد إنه هو بطل فيلم "الإسكندراني" ليس صحيحاً، والفيلم من بطولتي وتم تسويقه باسمي". وأضاف: "الجمهور دخل فيلم "الإسكندراني" بسببي، وجاء في برومو الفيلم إن الإسكندرية لها كبير وهو "بكر الإسكندراني"، الدور الذي قدمته في الفيلم وليس بيومي فؤاد الذي يقدّم شخصية الأب" .