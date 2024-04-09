نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهن السينمائية تبارك للمخرج إسماعيل فاروق علي نجاح مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نقابة المهن السينمائية التهنئة للمخرج إسماعيل فاروق وطاقم مسلسل "حق عرب" المشارك في السباق الرمضاني الحالي 2024؛ وذلك بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه المسلسل علي المستوي النقدي والمستوي الشعبي.

حق عرب

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان صادر لها: "السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني تحية وتبريكات؛ مسلسل "حق عرب" هو حق نجاح فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري؛ وعبر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية وأن ابن البلد لقب للمصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي".

وأضاف بيان النقابة قائلًا: "دراما كتبت بحب للمؤلف محمود حمدان وقدمها للجمهور في رؤية إبداعية للمخرج اسماعيل فاروق، وكل من شارك في عمل أضاف الكثير للدراما برعاية شركة انتاج لم تبخل بشيء على خروجه بالشكل الناجح سينرجي بقيادة حسام شوقي".

واختتموا: "هناك فريق عمل من المتميزين وهم مدير التصوير جلال الزكي؛ مهندس الديكور أحمد الحوشي مهندس الصوت محمد مصطفى مكساج طارق علوش مونتاج محمد عبد المنعم استايلست ملك ذو الفقار hame‏ المنتج الفني محمود كمال إدارة الإنتاج محمد سمير - سامح صادق".