بسمة: هتجه لرقمنة مشواري الفني والحرايق كلت ذكريات كتير

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة بسمة، إن سبب مشاركتها في مشروع رقمنة ذكريات الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي ضرورة يفرضها العصر الحالي.

تصريحات بسمة

وأكدت بسمة في تصريحات صحفية على أن العالم كله يتجه للرقمنة لكل المعلومات، وأن حفظ الذكريات في ذاكرة رقمية مهم للمستقبل.

واستطردت بسمة قائلة: "ياما حصلت حرايق بتاكل كل حاجة في الذكريات.. وفي ذكريات كتير حابة أوثقها وأخلي للناس طريقة يشوفوها زي جائزة أو أفيش فيلم بحبه أو سكريبت مهم وصور من كواليس أعمال ومقالات مهمة انكتبت".

وأشارت بسمة إلى أنها في هذه المرحلة ستتجه لرقمنة الحياة المهنية وليست الشخصية.



وقالت بسمة إن الذكاء الاصطناعي مهم جدا موضحة:" هو التطور اللي جاي ورغم سلبياته لكنه ده كان انطباع أولي وإذا تم استخدامه بشكل جيد هيعود علينا بالنفع".



تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.



يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

آخر أعمال بسمة

يذكر أن آخر أعمال بسمة هو مشاركتها في مسلسل مسار إجباري الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته كلًا من عصام عمر وأحمد داش وصابرين وجهاد حسام الدين وجوري بكر، ورشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان.

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري في إطار اجتماعي مشوق، حول حسن وحسين اللذان يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب، ويجسد عصام عمر خلال العمل دور حسين وهو دور شاب من منطقة العباسية ويتعرض للعديد من المواقف الغريبة التي تؤثر في حياته بشكل لا يتوقعه، إلا أنه يحاول أن يصل لحل لهذه المواقف غير الطبيعية، وتجسد الفنانة صابرين خلال "مسار إجباري" شخصية والدة عصام عمر.