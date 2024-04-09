نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30.. السفير أميجوس ينجو من القتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أحداث الحلقة الثلاثون مسلسل الكبير أوي 8 بعثور أشرف "حسين حجاج" على حقيبة أسفل الطاولة التي يجلس عليها الكبير والسفير أميجوس "محمود الليثي" ويأخذها أشرف خارج الفندق وتنفجر القنبلة ويدخل أشرف، ويأتي البلوجر وزوجته ويحدثوث متابعيهما عبر خاصية اللايف عن الانفجار ويوقفهما الكبير عن ذلك وتحاول الاساء للفندق ويمنعها الكبير.

أنستاسيا تحاول قتل السفير

وتظهر السائحة أنستاسيا "الفنانة الروسية انا يوريفنا مينشكوف" وهي تتحدث في الهاتف لشخص تخبره بإنها سنتهي من المهمة سريعًا وتخرج السلاح لتطلق النار على السفير أميجوس وهو في حديقة الفندق ويقف مع العترة في حمام السباحة ولم تستطيع ويأتي الكبير ويقف مع العترة وأميجوس ويدور بينهم نقاش حداد وتشعر انستاسيا بالغضب.

تفاصيل برومو الكبير أوي الجزء الثامن

وسيطرت على البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي 8 الكوميديا؛ تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان 2024، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".

وظهر في مشاهد البرومو قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، لكن بشكل كوميدي، فضلًا عن ظهور أمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور "ربيع" بيومي فؤاد، بإخبار "الكبير" أحمد مكي أن زوجته مربوحة "رحمة أحمد" حامل.



قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.