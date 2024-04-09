نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توبة العتاولة ونهاية غير متوقعة لباسم سمرة..ملخص الحلقة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عُرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل العتاولة، وكشفت الحلقة عن تطور بعض الأحداث لانتهاءها نهاية سعيدة.

وبدأت أحداث الحلقة مع باسم سمرة (عيسى الوزان) الذي يكتشف أن مي كساب (عيشة) تضع له في الطعام سم كلاب تجعله يموت بالبطئ للأنتقام وأخذ حق نجلها مالك ، وهو ما يجعله يقوم بضربها بوحشية.



تكشف الأحداث أن أحمد كشك( السبتي )قد كشف سر الذهب الذي سرقه من الحاجة سترة العترة، وأنه قرر التوبة ولن يعود للسرقة والعمليات الإجرامية، ويطلب منه أن يساعده في الثبات على تلك التوبة، ويطلب منه أن يستمر في توطيد علاقته مع هدى الاتربي (دينا ) حتى يضع يده على الذهب، وفي نفس الوقت يتفق نصار مع نجاة على أنها أصيبت بألزهايمر.

تذهب مي كساب (عيشة) إلى العتاولة وتعتذر لهما ولوالدها على ما حدث منها، لأنها كانت السبب في تسليم شقيقتهم مريم محمود الجندي إلى الوزان وهناك تكشف له قصة موت شقيقته قائلة:" فاطمة كانت حامل وخافت أن تكشف له هذا السر، وأمي حاولت أن تساعدها لكنها انتحرت" وهو ما يجعل الوزان يتخذ قرار ب ضربها واجهاضها.

يطارد العتاولة عيسى الوزان حتى تحترق سيارته، ويأتي ضابط شرطة يخبر نصار أن عيشة هى من قتلت والده عم خميس مما يدخل السقا في صدمة.



يتحدث خضر مع نصار عن التمثال والأموال ويكتشف أنه سلم التمثال للدولة كما تبرع بكل الأموال إلى الجمعيات الخيرية وهو ما يجعل خضر يقول:"كده معناش مال حلال ولا حرام".

ويخططون لعمل مطعم كبير يسمى العتاولة، وبالفعل تختتم الحلقة بحفل افتتاح له مع الإشارة لموت والدتهم سترة، كما تختتم الحلقة بتريند المال الحلال اهو.



مواعيد مسلسل العتاولة



ويعرض مسلسل العتاولة، على قناة MBC masr، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءً، والإعادة الساعة 2 مساءً.

كما يعرض على قناة MBC masr 2 الساعة 9:30 مساءً، والإعادة الساعة 3 عصرًا، كما يتاح عرضه عبر منصة شاهد

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

فريق عمل العتاولة



مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى