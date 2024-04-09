مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 30.. إصابة السفير أميجوس والقبض على أنستاسيا

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت أحداث الحلقة الثلاثون مسلسل الكبير أوي 8 بنزل الكبير والسفير أميجوس استعدادًا لمغاردته الفندق ويخبر الكبير بالأشياء اللي أخذها من الفندق ويقفان يتحدثان ثم يدخل هجرس وأنستاسيا وتسأل أنستاسيا السفير أميجوس إلى أين يذهب ويخبرها بإنه سيغادر وتعترض أنستاسيا ويستعجب لها الكبير من رد فعلهت وتهجم أنستاسيا على السفير أميجوس وتخرج المسدس من جيبها وتهددهم إذا اقترب منها أحد ستقتله ويحاولون تهدأتها ولم تستجب لأحد ويهددها الكبير أيضًا وتظهر مربوحة في الطابق العلوي وهي تحمل السلاح وتطلق النار وتأتي الرصاصة في ذراع أميجوس.

وتأتي الشرطة لخروج السياح والقبض على أنستاسيا ويظل السفير أميجوس يصرخ ويسخر منه الكبير ويأتي ظابط الشرطة ويسأل الكبير ومربوحة عن من أطلق النار عليه ويحاول الكبير الدافع عن مربوحة.

ويختف الكبير ومربوحة عن من فيهم اطلق الناس على السفير أميجوس ويصرخ السفير أميجوس من الألم وتريد مربوحة اخبار الظابط شيء آخر ولكنه يغادر ويمنعها الكبير من الحديث.



تفاصيل برومو الكبير أوي الجزء الثامن

وسيطرت على البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي 8 الكوميديا؛ تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان 2024، كما طرحت أيضًا بوسترات لشخصيات أحمد مكي في مسلسل الكبير أوي الموسم الثامن، الذي ظهر بشخصية "الكبير أوي" وشخصية "حزلقوم" وشخصية "جوني".





قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.