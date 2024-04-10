رمضان 2024.. ملخص الحلقة الآخيرة من مسلسل "قلع الحجر"



القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت الحلقة الآخيرة من مسلسل قلع الحجر بوقوف العمدة فرماوي بجانب بنت اخته كريمان لوقف جوازتها من إدريس.



يأتي المنزلاوي إلى بيت العمدة ويخبره بتعرض ابنه مهدي في ورطة، ليطلب العمدة فرماوي من المنزلاوي بالوقوف بجانبه وتجميع أهل قلع الحجر، ليرفض منزلاوي ويقوله الأمر صعب وهو الآن في يد الحكومة.

يقابل العمدة فرماوي أحد أفراد رجالة الجبل ويقول العمدة فرماوي أنا تبت عن تجارة الأسلحة ليرد عليه قائلًا أنا لم اسيبك في حالك ولو وقعت هتقع معايا.



يأتي العمدة فرماوي إلى حرازي لينتهي فرح كريمان، ويخبره ان مهدي متهم بقضية قتل، ويخبره بأن مهدي يحتاج مساعدة من أهل النجع، ليسمع حرازي كلام فرماوي ويوقف الفرح.



ويقتل رجالة الجبل محمد ابن العمدة فرماوي بسبب ابتعاد فرماوي عن تجارة السلاح.



ويذهب أهل قلع الحجر إلى أسوان يتم الإفراج عن مهدي ويقوم بالزواج من كريمان.

أبطال مسلسل قلع الحجر

يضم العمل عدد من النجوم أبرزهم الفنان محمد رياض، رياض الخولي، وسهر الصايغ، ورانيا فريد شوقي، ومفيد عاشور، ومدحت تيخة، ومحمود الجابري، وسميرة عبد العزيز، وبهاء ثروت، وسميرة صدقي، وأحمد الشافعي، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأيمن الشيوي، وآية عبد الرحمن الأبنودي، وعمر رياض، والعمل من إخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

أحداث مسلسل قلع الحجر



تدور أحداث مسلسل قلع الحجر، في إطار الدراما الصعيدية، ويتناول حقوق المرأة، وهو مستوحى من أحداث حقيقية.

وتم تصوير تلك الأحداث بمنطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر.

القنوات الناقلة لـ مسلسل قلع الحجر



يعرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار، وقناة صدى البلد.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر على قناة النهار

يذاع مسلسل قلع الحجر، على قناة النهار، في تمام الساعة 7:30 مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 مساءا.

