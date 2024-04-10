تعرف على موعد وسنن صلاة العيد

القاهرة - محمد ابراهيم -

صلاة العيد من السنة النبوية أول أيام عيد الفطر المبارك، وبوقت الصلاة ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر، فصلاة العيد من أهم الشعائر ومظاهر العيد لدى المسلمين، فمن السنة أداء صلاة العيد بالمساجد والساحات العامة.



تؤدى صلاة عيد الفطر ركعتين، في الركعة الأولى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام وبعدها يكبر سبع تكبيرات، بعدها تكبيرة الركوع، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة.

والركعة الثانية يكبر الإمام خمس تكبيرات بخلاف تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أيضًا، ويقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة.

من السنة ترديد “سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر” بين كلّ تكبيرتَين.

موعد صلاة العيد



وقت صلاة العيد يكون بعد أن ترتفع الشمس إلى قدر رمح، أي في مستوى مرتفع عن الأفق، وتعادل مترين، وتنتهي في وقت زوال الشمس.

ويُقَدّر بمرور ربع ساعة بعد شروق الشمس، وينتهي وقتها بزوال الشمس.



سنن صلاة العيد



الأكل صبيحة العيد قبل الذهاب للصلاة، لِما ورد عن الصحابيّ بريدة الأسلمي “كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجُ يومَ الفطرِ حتى يَطْعمَ، ويوم النحْرِ لا يأكلُ حتى يرجعَ فيأكلَ من نسيكَتهِ”.

الإغتسال والتطيب قبل الذهاب لصلاة العيد، فقد كان ابن عُمر لا يذهب إلى المُصلّى حتى يغتسل، ويُسَنّ التطيُّب والتسوُّك.



لبس أجمل الثياب وأحسنها، حيث كان ابن عمر رضي الله عنهيلبس أجمل الثياب في يوم العيد.

الذهاب لمصلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر.

إصطحاب الأطفال لصلاة العيد.



التمهُّل في الانصراف بعد الصلاة للتسليم على الناس وتفقد أحوالهم، كما ورد في الحديث: (رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا انصرفَ منَ العيدَينِ أتى وسطَ المصلَّى فقامَ فنظرَ إلى النَّاسِ كيفَ ينصرفونَ وكيفَ سمتُهم ثمَّ يقفُ ساعةً ثمَّ ينصرفُ.



أداء صلاة العيد في مصليات خارج المسجد وفي الساحات العامة فلا تُصلّى في المسجد إلّا للحاجة.



ترديد تكبيرات العيد أثناء الذهاب لمصلى العيد.