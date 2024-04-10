محمد ممدوح بصحبة النجوم في العرض الخاص لفيلم "شقو"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواجد الفنان محمد ممدوح في العرض الخاص لفيلمه شقو الذي عرض مساء أمس في أحد المولات، وحرص على التقاط الصور مع النجوم الحاضرين وأبرزهم حسن الرداد والمخرج محمد سامي، وأمينة خليل وغيرهم.

تفاصيل فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم أبطال فيلم شقو .

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

آخر أعمال محمد ممدوح :

ويذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح هو فيلم وش في وش، والفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم "وش في وش" تدور أحداث فيلم "وش في وش" حيث تضطر الظروف لأن تتجمع عائلة الزوجين في شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ولا يستطيع أحد منهم المغادرة، الأمر الذي يضعهم في مأزق شديد مع اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي بين الأسرتين.