أحمد عبد الحميد: كسبت من مسلسل "كوبرا" كزبرة ومحمد إمام كأخ وصديق(حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الفنان أحمد عبد الحميد نجاحًا ساحقًا في السباق الرمضاني الماضي بتجسيده لدور “حربي” في مسلسل “كوبرا”، لذا حاوره "دوت الخليج الفني"، ليحدثنا عن دوره في مسلسل “كوبرا”، وعن كواليس تعاونه مع النجم محمد إمام، وغيرها من الأمور، وإلى نص الحوار:

الفنان أحمد عبد الحميد ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

كيف تم ترشيحك لمسلسل “كوبرا”؟

تم ترشيحي للمسلسل عن طريق المخرج أحمد شفيق والفنان محمد إمام.

كيف استعديت لشخصية "حربي"؟

استعديت لشخصية "حربي "بقراءة الشخصية جيدًا، وأحببتها.

ما أطرف موقف حدث لك بالتصوير؟

أطرف موقف حدث بالتصوير كنا نصور مشهد وكان يوجد مواشي وعندما نتحدث تصدر صوت فالفنان محمد إمام مازحنا حينها قائلًا: "حتي هي مش عاجبها الكلام".

أشاد محمد إمام بك منذ عدة أيام، كيف كان رد فعلك عندما رأيت هذه الإشادة؟

سعدت للغاية بهذه الإشادة لأنه نجم كبير ويستحق النجاح وأكثر شئ أحببته فيه أنه فنان متميز ويحب أن يكون جميع ما حوله ناجح ويساعد الجميع ويدعم.

ماذا عن كواليس تعاونك مع محمد إمام وباقي الأبطال؟

الكواليس كانت مليئة بالفرحة والحب والمساعدة.



ماذا عن أغنية " الفن " وكيف حضرتوا لها؟

كزبرة مبهج وذكي للغاية وسعيد بتعاوني معاه وكسبت صديق مميز، وهو الذي قام بتجهيز الأغنية وقام بعرضها علينا فأعجبتنا للغاية وقُمنا بتصويرها على الفور وهذا يؤكد على أن الكواليس كانت مليئة بالحب والمرح.

ما الأعمال التي شاهدتها في السباق الرمضاني وأعجبتك ؟

مسلسل " الحشاشين " ومسلسل " العتاولة " ومسلسل " أعلي نسبة مشاهدة" ومسلسل " خالد ولده نور " ومسلسل " أشغال شقة ".

ما العمل الذي كنت تتمني أن تكون مشاركًا به؟

مسلسل " الحشاشين " لأنه مسلسل تاريخي وأعجبني قصته، وعدة أعمال عُرضت على ولكن رفضت بسبب التزامي بمسلسل " كوبرا".

مسلسل العودة كان قبل رمضان بفترة قصيرة..هل بدأت تصوير مسلسل " كوبرا " أثناء تصوير مسلسل " العودة " أم بعد ؟

بعد إنتهائي تصوير مسلسل " العودة " قُمت بتصوير مسلسل " كوبرا ".

ما الأعمال القادمة لك؟

انتظر عرض فيلم " شمس الزناتي"، وهناك عدد من الأعمال الأخري ولكن لا أستطيع الإعلان عنها في الوقت الحالي.