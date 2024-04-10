نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جورج وسوف يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان جورج وسوف، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد ظهوره في برنامج بودكاست بيج تايم الذي يقدمه الاعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر وتحدث عن حياته الفنية وأثر رحيل ابنه.

أسرار حب جورج وسوف للغناء

تحدث الفنان جورج وسوف، عن أسرار حبه للغناء باللهجة المصرية وشغفه بمصر وحالته ‏الصحية، قائلا إن شغفه بالغناء باللهجة المصرية ينبع من حبه للروح المصرية ‏التي نشأ عليها في بيته في حمص بسوريا، لافتا أنه نشأ على الاستماع للفنان المصري صالح عبد ‏الحي.‏



وأوضح أن مسيرته الفنية بدأت بالازدهار مع الملحن الراحل شاكر الموجي، موضحا أن 60% ‏من أرشيفه الغنائي كان من تلحين «الموجي»‏‎.‎



حب جورج وسوف لمصر

وعبر جورج وسوف عن حبه الكبير لمصر، قائلًا: «من وأنا في بيت أهلي بحمص في سوريا مبغنيش إلا ‏مصري، شغلي كله مصري، مصر هي حبيبتي».‏

أوضاع جورج وسوف الصحية

وتطرق للحديث عن وضعه الصحي وتحديدا عجز يده اليسرى وقدمه، قائلًا إن حالته الصحية لا ‏تؤثر على روحه الإيجابية على المسرح، متابعًا: «لا أراها ولا أشعر بها بها، وحياة أمي في قبرها ‏ولا أفكر أن عندي هذه الحالة، أو تأتي على بالي، لما بكون على المسرح بعيش الخيال ولا أفكر ‏في أي شيء».‏

وعبر «وسوف» عن امتنانه لقدرته على تحريك يده اليسرى، مؤكد أن ذلك بـ «فضل من الله ‏تعالى».‏

أثر رحيل أبن جورج وسوف عليه

قال الفنان الكبير جورج وسوف إن رحيل ابنه وديع العام الماضي كان ضربة قاسية عانى منها، لكنها استطاع التحامل على أحزانه والعودة للغناء لجمهوره.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة في برنامج "بيج تايم بودكاست" المذاع عبر قناة MBC: "السنة الماضية كانت قاسية جدا، فقدت شاب ابني وديع وعانيت وانكسر ظهري، لكن قدرت أتحامل وأطلع أضحك وغنيت للناس بعد 6 شهور، واستعاد جورج وسوف اللحظات التي كان يمضيها مع ابنه بقوله: "كان عايش في قطر ولما ييجي يظل قاعد معايا ولا يروح مكان".

وتابع: " أعطاني الصبر والقوة إني أتحمل الضربة، الحزن في قلبي لكن لازم أفرح الناس".