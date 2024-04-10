نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم " اللعب مع العيال " للنجم محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة البرومو الترويجي لفيلم “ اللعب مع العيال ” بطولة الفنان محمد إمام ومن المقرر عرضه في دور السينمات خلال الأيام المقبلة.

موعد طرح فيلم اللعب مع العيال

وقررت الشركة المنتجة طرح فيلم “اللعب مع العيال” بجميع السينمات في عيد الأضحى المقبل لينافس الأفلام في دور العرض السينمائي.

تفاصيل شخصية محمد إمام في فيلم اللعب مع العيال

وظهر محمد إمام في برومو فيلم اللعب مع العيال، وهو يجسد شخصية معلم ويطلب من الطلبة استحضار كتاب سلاح التلميذ، فيفاجأ بحضور الطلبة للأسلحة، في موقف مفاجئ بين المعلم وتلاميذه.

البرومو الأول لفيلم اللعب مع العيال

وفي الأيام الماضية، نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، البرومو الأول لـ فيلم اللعب مع العيال، وعلق: “توكلنا على الله، الإعلان الأول لـ فيلم اللعب مع العيال، مع المخرج كبير شريف عرفة، مفاجأة 2024 إن شاء الله.. قريبا، ونال الفيديو إعجاب الكثير من الجمهور ومتابعي محمد إمام، الذين ينتظرون عرض العمل”.

نجوم فيلم اللعب مع العيال

ويشارك في فيلم اللعب مع العيال بجانب محمد إمام كل من: الفنانة أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، بيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

آخر أعمال محمد إمام

يذكر أن الفنان محمد إمام، شارك في رمضان هذا العام بمسلسل "كوبرا "بطولة مجدى كامل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمغنى، ومحمود البزاوى، وأحمد عبدالحميد، وغيرهم من الفنانين المميزين، بينما يتولى تأليف العمل أحمد محمود أبوزيد ويقوم بإخراجه أحمد شفيق.

وتدور أحداث مسلسل "كوبرا" حول صاحب ورشة لإصلاح السيارات، الذي يواجه العديد من المشاكل والتحديات في حياته اليومية.