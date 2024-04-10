أحمد خالد صالح يهنئ متابعيه بمناسبة عيد الفطر

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد خالد صالح على تهنئة متابعيه بمناسبة حلول عيد الفطر، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر أحمد خالد صالح صورة، له وعلق عليها قائلًا: "عيدكم سعيد وربنا يجعل أيامكم كلها اعياد.. ويتمها علينا بنصر اخواتنا في فلسطين ويبقى العيد عيدين".

فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار



يذكر أن آخر أعمال أحمد خالد صالح مسلسل دون سابق وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.