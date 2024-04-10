مي عز الدين توجه رسالة لـ محمد إمام بعد ظهورها في "كوبرا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي عز الدين على توجيه رسالة للفنان محمد إمام بعد ظهورها معه في الحلقة الأخيرة من مسلسله الجديد “كوبرا”، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقته من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وأرفقت مي عز الدين على الصورة تعليقًا قالت فيه:" كنت واحشني، ألف مبروك يا كوبرا وأحلى عيد على عشرة العمر".



تعليقات الجمهور على منشور مي عز الدين

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الجمهور أجمد ميوش، منورة المسلسل، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال مي عز الدين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "كوبرا"، والذي حاز على إعجاب الجمهور، ودارت أحداث المسلسل حول علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا"، الذي يخرج من السجن طامحًا لأن يبدأ حياة جديدة بعيدًا عن المشكلات، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، وتدفعه الظروف للتنقل بين عدة مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى آملًا في إثبات براءته، من هنا تنطلق أحداث العمل.

أبطال مسلسل "كوبرا"



ويشارك في بطولة المسلسل، كلٌّ من: محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، ومعتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي، وآخرين، ومن تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.