نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا هنأت إيناس مكي جمهورها بمناسبة عيد الفطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إيناس مكي على معايدة جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث شاركتهم صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت إيناس مكي على الصورة قائلة:" كل عام وانتم جميعًا بخير وعيد سعيد على الجميع".



تعليقات الجمهور على منشور إيناس مكي



وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عيد سعيد، منورة الدنيا كلها، كل سنة وانتي طيبة وبخير وسعادة يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إيناس مكي

والجدير بالذكر آخر أعمال إيناس مكي فيلم "اتنين للايجار"، وهو من بطولة بيومى فؤاد، محمد ثروت، ايمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، تأليف أسماء غازى وإخراج شادي على.

