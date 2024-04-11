أنور عبد المغيث مؤلف مسلسل "جودر": "أول ما قابلت ياسر جلال عرفت إن المسلسل ده هينجح"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المؤلف أنور عبد المغيث عن تفاصيل مسلسل "جودر"، وكواليس العمل على المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني للعام الحالي 2024.

وقال أنور عبد المغيث في تصريحات تليفزيونية: "أول ما التقيت ياسر جلال والمخرج إسلام خيري، عرفت إن العمل ده هينجح، وأستاذ تامر كان ليه كلمه قالها أنا عاوز ولادي يتفرجوا على ألف ليلة وليلة، فعرفت من كلمته إنه هيقاتل وراء هذا المشروع.

وأضاف أنور عبد المغيث: لأن مافيش حاجه أفضل من إنك تبقى حابب تقدم لأولادك هذه الحكاية، وألف ليلة وليلة أول مرة تقدم البطل الشعبي، وتبني عوالم البطل الشعبي.



وتابع: كل اللي قدم ألف ليلة وليلة قبل كده قدموا الطرافة بها أو البهرجه، والكوميدي لكن محدش اشتغل على البطل الشعبي، وأحنا أول مسلسل عربي يشتغل على البطل الشعبي.



يذكر أن أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة، في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ سالم وسليم وجودر، إذ تتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

مسلسل ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وتحت قيادة المخرج إسلام خيري، وضم العديد من الفنانين مع ياسر جلال وعبد العزيز مخيون، منهم: شيري عادل، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، مايان السيد، أحمد بدير، محمد التاجي.