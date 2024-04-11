نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهر الصايغ: مسلسل المعلم حقق صدى رائع لدى المشاهدين.. وبيني وبين مصطفى شعبان كيميا فنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة سهر الصايغ إنه ا حبيت مسلسل المعلم وهو قريب من قربي وحقق المسلسل صدي رائع وهذا اسعدني بشدة.

واضاف خلال حلوله في حلقة استثنائية من برنامج واحد من الناس اذيعت في اولي ايام عيد الفطر مع د. عمرو الليثي ، انني مع مصطفي شعبان نشكل دويتو وهو فنان رائع وبيننا كيميا وما نقدمه من اعمال ينال استحسان المشاهدين، مضيفة ان كاتب المسلسل عمرو الدرديري هو من تحدث معي بخصوص العمل ووافقت بشدة حيث كنت معجبة بإنه دور غير تقليدي والعمل به كم من التفاصيل الفنية المهمة.

واشارت إلى ان شخصية " زمزم " هي امراءة مصرية قوية واجهت المرض بقوة وكانت تهتم بدعم اسرتها في الوقت التي تحتاج فيه إلى الدعم، وان دور وشخصية "زمزم " كان له تأثير كبير لدي المشاهدين وكنا سعداء جدا بذلك وتمنوا عدم موتها خلال الأحداث وان يتم علاجها.

وعن مشهد وفاتها أشارت إلي إنه اخد فترة طويلة وهو مشهد مهم وهو آخر مشهد صورته وهذا كان مهم بالنسبة لي وكنت متأثرة جدا وكان مشهد صعب وأخد مجهود وكان غالب عليها الصمت في وقت الوفاة، وان الفنان مصطفي شعبان بكي بشدة وهو فنان رائع وإحساسه عالي ومحترف تمثيل ويضيف إلى من يعمل معه.

مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان تدور أحداثه في اطار شعبى إجتماعي، ويقدم مصطفى خلالها شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، بينما تجسد الفنانة سهر الصايغ دور زوجته ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة في هذا الموسم الرمضاني.



نجوم مسلسل "المعلم"



مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ويضم نخبة من ألمع نجوم الفن أبرزهم هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، إنتصار، ومن تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.