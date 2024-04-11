بتوقيع إيهاب عبد العظيم.. الجمهور يشيد بأغنية "يا شغلاهم" للميس كان



القاهرة - محمد ابراهيم -

أشاد عدد كبير من جمهور التواصل الاجتماعي بأحدث أعمال الغنائية للفنانة لميس كان، والتي تحمل اسم "يا شغلاهم"، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



والاغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، الحان عمرو الشاذلي، توزيع جيزو، ميكس وماستر ماهر صلاح.



تتميز أغنية "يا شغلاهم" بأسلوبها المميز والمبتكر الذي يجمع بين أصوات البوب والراي والإلكترونيات، مما يخلق تجربة موسيقية فريدة ومثيرة، وتتميز لميس كان بصوتها القوي والعاطفي، وتمكنت من نقل رسالة الأغنية بشكل قوي ومؤثر.

منذ إصدارها، حققت أغنية "يا شغلاهم" نجاحًا كبيرًا على مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تصدرت الأغنية تريند، كما تلقت الأغنية استحسانًا كبيرًا من قبل النقاد الموسيقيين، الذين أشادوا بجرأتها وابتكارها في مجال الأغاني الشبابية. تم تسليط الضوء على كتابة الأغنية وأداء لميس كان، مع تقديرهم لاختيارها لموضوع يعبر عن قوة واستقلال المرأة



آخر أعمال لميس كان

ويذكر أن آخر أعمال لميس كان أغنية مسيطرة، والتي حازت على إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية مسيطرة

مسيطرة، همشيك مسطرة

هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا

أيوة أنا مسيطرة، يا حتة سكرة

طول ما إنت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة

(أنا متكبرة، أنا متكبرة)

في حاجات حذرتك منها

وعينيك إزاي هتلمها؟

أنا قلبتي مانتاش قدها

أنا واحدة الغيرة في دمها

إستنى أنا لسه بكلمك

ولإمتى أنا هفضل أفهمك؟

من يوم ما قابلتك قلت لك

لو بصيت برة هزعلك لو بصيت برة هزعلك

مسيطرة همشيك مسطرة

هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا

أيوة أنا مسيطرة، يا حتة سكرة

طول ما إنت معايا تمشي على هوايا أنا متكبرة



آخر أعمال إيهاب عبد العظيم



والجدير بالذكر آخر أعمال إيهاب عبد العظيم، أغنية يا رسول الله للمطربة ياسمين علي، والتي حازت على إعجاب الجماهير.