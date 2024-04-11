تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي



القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت المنافسة تشتعل بين الأفلام المعروضة في أيام العيد، ويبحث الجمهور على الأفلام التي تناسبهم وعن نجومهم المفضلين لديهم، ويبرز دوت الخليج الفني عن إيرادات فيلم ع الماشي

حقق فيلم ع الماشي بطولة النجم على ربيع، كريم عفيفي إيرادات ضعيفة في أول أيام عرضه ضمن موسم أفلام عيد الفطر، وجنى على مدار ال 24 ساعة الماضية فقط 134 ألف جنيه.



قصة فيلم على الماشي



حيث يروي قصة هادي هادي عبدالهادي، الشاب الكسول البالغ من العمر 30 عامًا الذي يعيش مع والده. تتحول حياته رأسًا على عقب عندما يتم تشخيصه بحالة نادرة تتطلب الحركة المستمرة لتفادي جلطات الدم القاتلة. يبدأ بطلنا رحلة كوميدية مليئة بالمغامرات أثناء محاولته التكيف مع هذه الظروف الجديدة.

أبطال فيلم عالماشي



فيلم عالماشي من بطولة على ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري وإنتاج يوسف الطاهر.

