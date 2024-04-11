تفاصيل حفل مصطفى كامل الأول في لبنان

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رياض - احمد صلاح - يترقب الجمهور اللبناني الحفل الأول الفنان المصري مصطفى كامل في بيروت، والذي سيقام في 20 أبريل/نيسان الحالي.



وقال متعهد الحفلات حسين كسيرة، في حديث لـ"فوشيا"، إن اختيار الفنان مصطفى كامل، جاء بناء على نجوميته وعشقه للبنان ورغبته بلقاء جمهوره هناك، مشيرًا إلى أن الحفل سيقام في "ماندولين club"، ومن تنظيم شركته "GMH".



وعلق كسيرة: مصطفى كامل يعتبر قامة فنية. يلتقي لأول مرة الجمهور اللبناني. كان متحمسا للتعاون مع شركة GMH نظرا للنجاحات التي حققتها سابقا مع عدد من النجوم المصريين أبرزهم: تامر حسني، مصطفى قمر، ايهاب توفيق، محمد فؤاد وغيرهم.



وأضاف: مصطفى كامل لم يضع أي شروط تعجيزية لإحياء حفله في لبنان، وجل ما كان يهمه هو التحضيرات اللوجستية الخاصة بلقائه الجمهور اللبناني.



وعن أسعار البطاقات، أوضح كسيرة أن مكان الحفل فتح باب بيع البطاقات قبل ساعات، ويتسع لحوالي 400 شخص، وتبدأ الأسعار من 50 دولاراً أمريكياً.



وتطرق كسيرة إلى إعجاب مصطفى كامل بصوت الفنان اللبناني مجد موصللي، وهذا ما دفع شركة "GMH" لاختياره ليكون النجم اللبناني الذي يشاركه بإحياء الحفل .