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أحمد جودة - القاهرة - "شقو" يكتسح ايرادات العيد ب ٧ مليون جنيه في اول ايام عيد الفطر بالسينمات تصدر فيلم "شقو" الذي يضم العديد من نجوم الفن عمرو يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وامينه خليل والنجمه الكبيره يسرا ايرادات اول ايام عيد الفطر المبارك.

حيث قد جاءت الإيرادات حسبما ذكرتها الشركه العربيه للتوزيع السينمائي وشركه أوسكار للتوزيع السينمائي .

فيلم "شقو" فالمركز الأول محققا في يومه الأول ٧ مليون و٧٠ الف جنيها مصريا وقد جاء فالمركز الثاني فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للنجمين هشام ماجد وهنا الزاهد محققين ٤مليون و٩٦ ألف جنيها والمركز الثالث فيلم "عالماشي" ل علي ربيع محققا مليون و٥٤٧ الف جنيها.

وتحت قيادة المخرج كريم السبكي، جمع عدد من الأبطال منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان أحمد فهمي، والعمل من إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري.