محمد نشأت: لا أحب شخصيتي في "بقينا 2" لأنه يبحث عن التريند على حساب المبادئ

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الإعلامي والفنان محمد نشأت، إنّ جسد شخصية مذيع لا يحبها في الواقع وذلك في مسلسل بقينا 2، وهي شخصية مذيع يريد فعل أي شيء حتى يصبح تريند مثل أن يبيع المبادئ الخاصة به.

وأضاف "نشأت"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "أردت إظهار سلبيات هذه الشخصية، فهي كثيرة وواضحة للجميع".

وتابع الفنان: "اتفقت مع المخرج على أننا سنقدم الشخصية بشكل لايت وخفيف، والنظارة كانت مفاجئة مني له في اللوكيشن، لكنها أعجبته كثيرا ووافق عليها".

وواصل: "فكرة التمثيل لديّ سبقت الإعلام، وتخرجت من مركز الإبداع الفني عند الأستاذ خالد جلال في الدفعة الأشهر وهي دفعة قهوة سادة، وكنت في دفعة محمد فراج ومحمد ثروت وهشام إسماعيل ومحمد ممدوح ومحمد سلام، ودخلت مجال الإعلام في عام 2011 إذ أصبحت مذيع راديو، ولم أتأثر بهذا الأمر في المسلسل لأن الأصل عندي هو التمثيل".