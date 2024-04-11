مخرج "بقينا 2": طارق عبدالعزيز توفي أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.. "الحكاية كلها خلصت في دقيقة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال طارق رفعت مخرج مسلسل بقينا 2، إنّ كواليس المسلسل مختلفة، فقد بدأت بجو لطيف جدا ومليء بالمودة وحب العمل واستمرّ هذا الأمر فترة زمنية طويلة حتى شهر نوفمبر، إذ توفي الفنان طارق عبدالعزيز.

وأضاف "رفعت"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: "هذا الأمر أثر على كل الناس الموجودة وأضطررنا إلى وقف التصوير، حيث توفي بين تيك وتيك، إذ توفي في أثناء تصوير أحد المشاهد".

وتابع: "كان في حاجة كنت عاوزه يزودها وإحنا بنتكلم كان صحيح تماما، ولكن أظن إن الحكاية كلها خلصت في دقيقة واحدة، ووفاته وقفتنا شوية، ولكن كان لدينا التزام واستقررنا على أننا نلغي دوره ولكن هنعمل شخصية مساعدة له تقدر تستلم الدراما وكملنا وكلنا ساعدنا بعض بأننا نحاول نخلص المسلسل بأفضل صورة ممكن، وكان الفنان إدوارد هو صاحب هذه الشخصية المساعدة".