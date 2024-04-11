نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قتلها لها في الحلقة الأخيرة وفاء عامر تشيد ب "يمنى طولان" فى "حق عرب": "القوية اللى شدتني من اول يوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادات الفنانة وفاء عامر بآداء يمنى طولان فى مسلسل "حق عرب" خاصة وأن العمل يعد التجربة الأولى لها فى التمثيل.

ونشرت الفنانة يمنى طولان علي استورى صفحتها بانستجرام فيديو لوفاء عامر وهى تشيد بموهبتها في مسلسل "حق عرب" تقول فيه:" القوية اللي شدتني من أول يوم ".

وشهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل "حق عرب" مفاجأة صادمة ومشوقة للجمهور بقيام يمنى طولان "منى" بقتل وفاء عامر "صباح الجياش" انتقاما من قتل صباح لوالدتها الداية "حسنية".

على جانب آخر أشاد عدد كبير من متابعي "حق عرب " على مواقع التواصل الإجتماعي بآداء الفنانه يمنى طولان بمشهد إنهيارها على قتل والدتها واتهامها ل عرب السوريكي بقتلها.. كما أثارت غضب الجمهور عندما شاركت في تلفيق تهمة آداب لصديقتها " دينا فؤاد" خطيبة عرب السويركي من أجل الانتقام منه لاعتقادها بقتله لوالدتها.

وتخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب" بطوله أحمد العوضى واخرج اسماعيل فاروق وتاليف محمود حمدان وانتاج شركه سينرجي ويمنى طولان خريجه كليه الاداب قسم إعلام وتنتمى لعائلة اعلاميه وقدمت طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزه أفضل برنامج لعده اعوام متتاليه حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى..وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الاطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.