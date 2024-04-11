نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ثاني أيام عرضه.. فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يحقق 4 ملايين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” في أول أيام عيد الفطر والذي يخوض بطولته كلًا من هشام ماجد وهنا الزاهد، إيرادات تقدر بـ 4 مليون و32 ألفًا و153 جنيهًا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر، واحتل المركز الثاني.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.