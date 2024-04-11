نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعادة تقديمها لأغنية "أهلًا بالعيد".. بوسي شلبي لـ صفاء أبو السعود: أسعدتينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الإعلامية بوسي شلبي، عن سعادتها الكبيرة، بعد قيام الفنانة القديرة "صفاء أبو السعود" بإعادة تقديمها لأغنية "أهلًا بالعيد"، بعد مرور 40 عامًا على طرحها.





وشاركت بوسي شلبي فيديو من الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "فرحة العيد الجميلة صفاء أبو السعود اسعدتينا وبحبك".









تفاصيل أغنية "أهلا بالعيد لـ صفاء أبو السعود

وظهرت صفاء أبو السعود في الفيديو كليب الجديد بذات الروح المفعمة بالحيوية والنشاط، كما قامت بتسجيل الأغنية بصوتها الحالي ولم تكتف بإطلاق كليب جديد فحسب.





وما زالت أغنية “أهلا بالعيد” للفنانة صفاء أبو السعود، أبرز الأغنيات البارزة فى الأعياد والمناسبات العامة، نظرًا لكلماتها المفعمة بالسعادة، والمناسبة لكل الأعمال.

وهى من كلمات عبد الوهاب محمد وبألحان الموسيقار القدير جمال سلامة.

كلمات أغنية أهلًا بالعيد

غنوووو.. قولوووو

غنوووو.. قولوووو





هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مارحب بالعيد

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مرحب بالعيد

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مرحب بالعيد

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مرحب بالعيد

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي





العيد فرحة

هي هي هيييييي

وأجمل فرحة

ياسلااااااام

العيد فرحه وأجمل فرحه

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها

هي هي هيييييي

بيخليها

ياسلااااااام

سعدنا بيها بيخليها

زكرى جميله لبعد العيد

العيد فرحة

هي هي هيييييي

وأجمل فرحة

ياسلااااااام

العيد فرحه وأجمل فرحه

تجمع شمل قريب وبعيد

سعدنا بيها

هي هي هيييييي

بيخليها

ياسلااااااام

سعدنا بيها بيخليها

زكرى جميله لبعد العيد

غنوا معانا غنوا





غنوااا

قولوا ورايا قولوا

قولوا

غنوا معانا غنوا

غنوااا

قولوا ورايا قولوا

قولوا





كتر ياربِ في أعيـــانا

واطرح فيها البركة وزيد

جانا العيد أهو جانا العيد

جانا العيد أهو جانا العيد





أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مارحب بالعيد

أهلًا آهلًا بالعيد...مارحب مرحب بالعيد

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي

هي هي هيييييي.. هي هي هي هيييييي