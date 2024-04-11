بعد يوم من طرحها.. رامي جمال يتصدر تريند يوتيوب بأغنية "خليني أشوفك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان رامي جمال، خلال الساعات الأخيرة، تريند تطبيق الفيديو الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه أغنية جديدة بعنوان "خليني أشوفك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.





واحتلت أغنية خلني أشوفك لـرامي جمال المركز العاشر، ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعًا علي يوتيوب، واقتربت من الـ 200 ألف مشاهدة.





تفاصيل أغنية خليني أشوفك





والأغنية من كلمات زياد حسن، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري.





كلمات أغنية "خليني أشوفك" لرامي جمال



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني عشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني..وعشان أقولك إني مزعلتش عليك..مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. في حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك..من يوم ما غبت وقلبي تقريبًا نسيك..أنا فوقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل إحساس انت عملتلي عقدة أساسًا من كل الناس.. ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي أنا شوفته واللي يخليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك..ضيعت عمري عليك ومطلعتش بحاجة..كان لازم أبعد قبل ما أخسر كل حاجة..كان لازم ألحق نفسي ومسيبهاش تضيع..كان فاضل إيه هستناه منك يعني تاني..هستنى إيه من حد ضيعني وأذاني..مش هشتريك عشان انت متعود تبيعه..أنا فوقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل إحساس انت عملتلي عقدة أساسًا من كل الناس..ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي أنا شوفته واللي يخليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك.





آخر أعمال رامي جمال





طرح رامي جمال، مؤخرًا أغنية "ابن امبارح"، التي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وتصدر بها تريند" يوتيوب "، وهي من كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر محمد شفيق.