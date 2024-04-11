نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب اشادته بمسلسل الحشاشين.. عمرو دياب تريند اكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الهضبة عمرو دياب، خلال الساعات الاخيرة، تريند تطبيق التدوينات الشهير اكس تويتر سابقًا، وذلك بعد اشادته بمسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي.





ماذا قال عمرو دياب عن مسلسل "الحشاشين"؟

أشاد عمرو دياب بمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز خلال فعاليات حفله، بحضور المنتج تامر مرسي، قائلا: "تامر مسلسل الحشاشين من أحسن المسلسلات اللي اتعمل السنه دي والسنوات الجاية».





آخر حفلات عمرو دياب

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل عيد الفطر في مدينة الجونة أمس وسط حضور جماهيري كبير.

واحتشد الالاف من جمهور الهضبة ومن بينهم اعداد كبيرة من السياح الأجانب في الحفل قبل انطلاقه بساعات حيث شهدت المدينة اقبالا كبيرا في أول أيام عيد الفطر. وصعد الهضبة إلى المسرح على انغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه الاغنية.

وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغنياته وهي ده لو اتساب، بحبه، الحظ، وياه، الكلمة الحلوة، شكرا من هنا لبكرة، يا قمر، الكلام ليك انت، ميدلي قديم، مابتغيبش، يتعلموا، قمرين، ونور العين، العالم الله، وهاتتدلع.

وخلال الحفل قدم النجم الكبير عمرو دياب تحية لعضو فرقته الفنان محمد مدحت حيث قدمه لعزف الموسيقى التصويرية لمسلسل "أشغال شقة" والتي وضعها مدحت وذلك في لفتة جميلة من الهضبة.

أحدث أعمال عمرو دياب

حقق النجم الكبير عمرو دياب رقم قياسي جديد بأغنية الكلمة الحلوة والتي صدرت في بداية رمضان الماضي ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الأتصالات.

وحققت الأغنية حتى الآن ٦٠٠ مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حيث بلغ عدد مشاهداتها ٤٧ مليون مشاهدة على يوتيوب، و٧ ملايين و٥٠٠ الف على إنستجرام، و١٢٩ مليون على فيسبوك، و٤١٧ مليون على تيك توك.

الجدير بالذكر أن الأغنية تصدرت قائمة Top أنغامي في الوطن العربي بعد طرحها مباشرة.



تفاصيل أغنية الكلمة الحلوة



أغنية الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس.