رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" بـ "خليني أشوفك"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم رامي جمال تريند "يوتيوب"، بأغنيته الجديدة "خليني أشوفك"، التي طرحها أمس، احتفالًا بعيد الفطر.

صناع أغنية "خليني أشوفك "لرامي جمال



أغنية "خليني أشوفك"، من كلمات زياد حسن، ألحان محمود أنور، توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج ريان الفايز.



كلمات أغنية "خليني أشوفك" لرامي جمال



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

خليني أشوفك مرة تانية ولو ثواني عشان أوريك إن أنا بقيت حد تاني..وعشان أقولك إني مزعلتش عليك..مبقاش في قلبي مكان خلاص متساب عشانك.. في حاجات كتير من يوم ما غبت خدت مكانك..من يوم ما غبت وقلبي تقريبًا نسيك..أنا فوقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل إحساس انت عملتلي عقدة أساسًا من كل الناس.. ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي أنا شوفته واللي يخليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك..ضيعت عمري عليك ومطلعتش بحاجة..كان لازم أبعد قبل ما أخسر كل حاجة..كان لازم ألحق نفسي ومسيبهاش تضيع..كان فاضل إيه هستناه منك يعني تاني..هستنى إيه من حد ضيعني وأذاني..مش هشتريك عشان انت متعود تبيعه..أنا فوقت خلاص وقسيت على قلبي وعلمته يبطل إحساس انت عملتلي عقدة أساسًا من كل الناس..ربنا يجازيك وتعيش الجرح اللي أنا شوفته واللي يخليك تايه من بعدي ومش عارف تتلم عليك.